SpVgg Roßstadt empfängt Spitzenreiter Limbach

In der Frauenfußball-Kreisliga Süd ist der FC Baunach bei der DJK Stappenbach gefordert, die Frauen der SG Frickendorf müssen in der Kreisklasse Nord gegen die SG Ludwigsstadt ran. In der Kreisliga Schweinfurt will die SpVgg Roßstadt dem Tabellenführer Limbach ein Bein stellen.



Kreisliga Süd Frauen

Die Frauen des FC Baunach stehen derzeit zwar auf Rang 4, haben aber erst vier Punkte auf dem Konto. Nach der Winterpause haben sie erst eine Begegnung bestritten und kamen gegen Mistelgau über ein 1:1 nicht hinaus. Nun ist man am Samstag, 16 Uhr, beim Tabellennachbarn DJK Stappenbach zu Gast und wollen versuchen, die Punkte mitzunehmen. Im Hinspiel gewannen sie mit 2:0.



Kreisliga Schweinfurt

Recht zuversichtlich schauen die Frauen des SV Gemeinfeld der Auswärtspartie am Sonntag, 10 Uhr, beim Tabellennachbarn TSV Westheim entgegen. Das Team um Coach Klein machte zuletzt mit einer kompakten Leistung und einem klaren Erfolg in Friesenhausen auf sich aufmerksam.

Bereits am Samstag, 16 Uhr, empfangen die Frauen des SV Rapid Ebelsbach den TSV Theilheim. Um 17 Uhr ist Tabellenführer TSV Limbach bei den Frauen der SpVgg Roßstadt zu Gast und will dort den Spitzenplatz untermauern. Einen ausführlichen Spielbericht dieser Partie lesen Sie am Dienstag.



Kreisklasse Nord

Nach der Abfuhr der Frauen der SG Frickendorf/Schottenstein zuletzt in Rattelsdorf wollen sie am Sonntag, 10.30 Uhr, auf heimischem Gelände gegen die SG Ludwigsstadt/Steinbach Wiedergutmachung betreiben, also den ersten "Dreier" dieser Saison zu holen. Ein Vorhaben, das bei entsprechender Einstellung gelingen sollte. di