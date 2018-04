SpVgg Lauter muss die Tabellenführung abgeben

Lauter lässt in Priegendorf Punkte liegen und muss den SV Hallstadt an die Tabellenspitze vorbeiziehen lassen. Der FC Baunach gewinnt klar gegen den SC 08 Bamberg, Rentweinsdorf und der Post-SV Bamberg trennen sich torlos.



FC Baunach -

SC 08 Bamberg 4:1

Gut erholt von der schwachen Vorstellung eine Woche zuvor beim RSC Oberhaid zeigten sich die Leimbach-Schützlinge am Samstagabend in der Begegnung gegen die "Nullachter". Baunach erspielte sich einen auch in der Höhe verdienten Heimsieg. Feulner und Kreyer sorgten mit einem Doppelschlag für die Führung in der ersten Hälfte (20., 26.), Cron erhöhte zwei Minuten nach dem Wechsel (47.) auf 3:0. In der 52. Minute gelang Bamberg zwar der Anschlusstreffer durch Ochs, doch vier Minuten später stellte Feulner den alten Torabstand und das Endergebnis her.



FC Rentweinsdorf -

Post-SV Bamberg 0:0

Diesen Punktgewinn haben die Gäste ihrem überragenden Schlussmann Sven Stappenbacher zu verdanken, der die Hausherrenangreifer schier zur Verzweiflung brachte. So hätte es vor dem Wechsel gut und gerne 3:0 oder noch höher stehen können, doch hielt er, was zu halten war. Nach Wiederbeginn kamen die Bamberger etwas besser ins Spiel, doch lagen auch in diesem Abschnitt die klareren Möglichkeiten beim FC. Die Gastgeber hätten wohl noch eine Stunde spielen können, ein Treffer wäre ihnen voraussichtlich auch dann nicht gelungen.



DJK Priegendorf -

SpVgg Lauter 2:1

Wie nicht andres zu erwarten war es ein Derby, das vom Kampf geprägt war. Die Gäste bestimmten über weite Strecken die Partie, wussten jedoch mit ihrer Überlegenheit so gut wie nichts anzufangen. Anders die Platzherren, die eiskalt zuschlugen: In der 21. Minute gab es die Führung durch Torjäger Els, der auch das 2:0 in der 52. Minute besorgte. Danach setzte Lauter zum Sturmlauf an, doch reichte es letztlich nur zum Anschlusstreffer von Marc Helmschrott in der 66. Minute. di