SpVgg Lauter marschiert mit Cron in Richtung Kreisliga

Jonas Cron ist zufrieden. Der Spielertrainer des Bamberger Kreisklassisten SpVgg Lauter (1./69) kann bezüglich des bisherigen Saisonverlaufs nicht meckern. Nachdem die Lauterer im Vorjahr nur knapp die Meisterschaft verpassten, führen sie heuer fünf Spieltage vor Rundenabschluss mit elf Punkten Vorsprung die Tabelle an - und sind auf dem besten Weg, den angestrebten Aufstieg zu realisieren.

15 Zähler sind noch zu holen, fünf würden der Cron-Elf genügen. Zudem verlor das Team im gesamten bisherigen Saisonverlauf erst eine Partie. So herrscht im Lauterer Lager bereits große Vorfreude, auch wenn erst gefeiert wird, wenn alles unter Dach und Fach ist.

Was jedoch in trocknen Tüchern ist und große Erleichterung auslöst, ist die Tatsache, dass man den Vertrag mit Spielertrainer Jonas Cron verlängern konnte. Damit geht der Spielertrainer in sein viertes Jahr bei der SpVgg Lauter. Beide Seiten waren sich schnell einig, zumal die Zusammenarbeit und der Zusammenhalt zwischen Mannschaft, Trainer und den Verantwortlichen von Harmonie geprägt ist. Cron studiert derzeit in Erlangen Wirtschaftspädagogik und Sport. Er bringt somit alles mit, um seine Jungs fit zu halten. Das hat die Mannschaft bisher auch unter Beweis gestellt.

Vorstandsmitglied Helmschrott hält sich in Sachen Neuzugängen noch zurück. Für die Kreisliga, in der Lauter voraussichtlich künftig antreten wird, muss der Kader erweitert werden. Der Verein sei zwar mit mehreren Spielern im Gespräch, doch seien die Verpflichtungen laut Helmschrott nicht leicht zu realisieren. Neuzugänge müssten charakterlich zur Truppe passen, Geld werden die Lauterer keines in die Hand nehmen. Zudem hat man derzeit einen recht ausgewogenen Kader mit 18 Mann. Dass der in der bisherigen Saison für die Kreisklasse ausreichte, beweist schon alleine die Tabelle. di