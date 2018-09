SpVgg Lauter klettert an die Spitze

Der FC Baunach entführt einen Punkt aus Bamberg, Priegendorf muss sich klar geschlagen geben. FC Wacker Bamberg - FC Baunach 0:0

Die Baunacher lieferten beim Tabellenzweiten in Bamberg eine starke Vorstellung ab. In der Anfangsphase waren die Spielanteile zwischen beiden Teams noch verteilt, doch mit zunehmender Spieldauer übernahm Bamberg die Initiative. Vor dem Baunacher Gehäuse spielten sich heikle Szenen ab, die die Gäste mit Glück und Geschick überstanden. Brenzlig wurde es vor allem bei Standardsituationen, die Null stand auf beiden Seiten aber bis zum Schluss. Post-SV Bamberg - DJK Priegendorf 8:2

Das Ergebnis sagt alles über den Spielverlauf aus. Die Gastgeber wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und hätten auch leicht zweistellig siegen können. Den ersten Treffer in dieser Begegnung erzielten die Gäste durch Michael Arndt per Freistoß, ehe Bamberg das Heft in die Hand nahm und in regelmäßigen Abständen traf. Martin Jakob war der Torschütze zum 6:2.

SG Reckendorf - SpVgg Lauter 0:3

Gut zehn Minuten reichten den Gästen aus, um einen 2:0-Vorsprung zu erarbeiten - Christian Auer und Jens Gütlein trafen für Lauter. Die SpVgg hatte auch im weiteren Verlauf Feldvorteile und zeigte mehr Durchschlagskraft. In der 72. Minute erhöhte Christoph Schmitt auf 3:0. Die Hausherren versuchten zwar alles - aber ohne Erfolg.. di