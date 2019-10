SpVgg Lauter kassiert in der ersten Halbzeit vier Tore

Mit der 0:5-Heimniederlage gegen die SpVgg Rattelsdorf (3.) ist der Aufsteiger SpVgg Lauter (14.) in der Fußball-Kreisliga Bamberg auf einen Abstiegsrang abgerutscht. SpVgg Lauter - SpVgg Rattelsdorf 0:5 (0:4)

"Was soll ich sagen? Das war kein gutes Spiel von uns", versuchte es Spielleiter Frank Helmschrott schonend für die SpVgg Lauter auszudrücken: Mit 0:5 ging sie regelrecht unter. Lediglich in den ersten 15 Minuten waren Ansätze des ausgerufenen Plans zu erkennen: Lauter attackierte frühzeitig und erspielte sich so zwei Chancen. Spätestens mit dem ersten Gegentreffer durch Markus Beiersdorfer war der Aufsteiger vom Spiel abgemeldet. Rattelsdorf erspielte sich reihenweise Hochkaräter, Lauter durfte sich glücklich schätzen, bis zur Pause nur drei weitere Tore gefangen zu haben: Markus Knippert (35., 37.) und Jeffry Stade (44.) trugen sich in die Torschützenliste ein.

Auch aufgrund des Platzverweises für Marc Helmschrott noch vor dem Seitenwechsel schien sich im zweiten Abschnitt ein weiteres Schützenfest anzubahnen, doch einzig Simon Schmittwolf schoss das Leder noch ein. "Sie haben das Tempo herausgenommen, so konnten wir es noch erträglich gestalten", so Helmschrott. red