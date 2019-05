SpVgg Lauter kann die Meisterschaft gegen Dörfleins-Reserve fix machen

Die SpVgg Lauter hat den Meistertitel in der Kreisklasse Bamberg fast sicher, gegen den SV Dörfleins II könnte es so weit sein. SpVgg Lauter - SV Dörfleins II Mit einem Sieg gegen den SV Dörfleins II hätte die SpVgg Lauter die Meisterschaft vier Spieltage vor Ende fix. Ein Vorhaben, das gegen die noch nicht aller Abstiegssorgen ledigen Gäste möglich sein sollte. Die Mannen um Spielertrainer Cron bauen dabei auf ihren torhungrigen Angriff und auch ihre stabile Abwehr, in beiden Statistiken liegen sie vorne und mussten im bisherigen Saisonverlauf lediglich eine Niederlage hinnehmen. DJK Priegendorf - SC Kemmern

Die DJK Priegendorf steckt auf dem Relegationsplatz noch mitten im Abstiegskampf, ist jedoch nur drei Punkte vom rettenden Ufer entfernt ist. Dass da gegen den SC Kemmern ein Dreier gut wäre, darüber ist man sich im Klaren. Doch dürfte dieses Vorhaben schwer werden, zumal sich die Gäste noch eine kleine Chance auf Platz 2 ausrechnen. FC Rentweinsdorf - SC 08 Bamberg

Eine sichere Angelegenheit dürfte die Begegnung für den FC Rentweinsdorf im Heimspiel gegen Schlusslicht SC 08 Bamberg werden. Mit 150 Gegentoren sind die Nullachter die Schießbude der Kreisklasse, was einem Schnitt von fast sechs Gegentoren pro Partie entspricht. FC Baunach - DJK Don Bosco Bamberg III

Gespannt darf man sein, wie sich der FC Baunach gegen den Tabellenzweiten DJK Bamberg III schlägt. Während für die Gastgeber die Saison so gut wie gelaufen ist, ist für die Gäste der Kampf um den Relegationsaufstiegsplatz noch voll im Gange. Post-SV Bamberg - SG Reckendorf/Gerach

Für die Gäste, die bisher mit Platz 7 eine starke Saison gespielt haben, ist die Auswärtsbegegnung beim Post-SV Bamberg nicht mehr als Ehrensache. di