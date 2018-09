SpVgg Lauter gewinnt das Spitzenspiel

Aufgrund des verdienten Auswärtssiegs beim SC Kemmern bleibt die SpVgg Lauter Tabellenführer der Fußball-Kreisklasse Bamberg. Erster Verfolger ist der FC Rentweinsdorf, der sich beim Post-SV Bamberg dank einer starken zweiten Hälfte verdient durchsetzte. Schlusslicht und weiterhin ohne Sieg bleibt die DJK Priegendorf, die das Kellerduell beim SC 08 Bamberg verlor. Der FC Baunach kam nicht über ein Remis beim RSC Oberhaid hinaus, die SG Reckendorf verlor zu Hause gegen Trunstadt. Post-SV Bamberg - FC Rentweinsdorf 2:4

Aufgrund der stärkeren zweiten Hälfte geht der Erfolg der Rentweinsdorfer absolut in Ordnung. Die Bamberger waren ein starker Gegner, der in der Schlussphase noch einmal mächtig Dampf machte. Doch zuvor lagen die Vorteile auf Seiten der Rentweinsdorfer, die eine weitere überzeugende Vorstellung ablieferten und mit dem Sieg den Anschluss nach oben halten. Tore: 1:0 Dotterweich (18.), 1:1 Sebastian Derra (56.), 1:2 Derra (58.), 1:3 Dennis Holzwarth (79.), 2:3 Doktorowski (83.), 2:4 Dennis Holzwarth (89.)

SG Reckendorf/Gerach - SpVgg Trunstadt 0:3

Die Reckendorfer scheiterten wieder einmal an ihrer eklatanten Abschlussschwäche. Sie bestimmten die Begegnung im Feld deutlich, wussten jedoch daraus kein Kapital zu schlagen. Bereits beim Seitenwechsel hätten sie klar in Führung liegen müssen. Dies rächte sich nach dem Seitenwechsel, als die Gäste durch ein Eigentor in der 61. Minute zur glücklichen Führung kamen. Als die SG in den Schlussminuten alles nach vorne warf, erhöhte Trunstadt in der 85. und 89. Minute auf 0:3, was den Spielverlauf auf den Kopf stellte.

RSC Oberhaid - FC Baunach 1:1

Ein Ergebnis, das dem Spielverlauf gerecht wird. Beide Teams neutralisierten sich über weite Strecken und hätten die Partie auch für sich entscheiden können, doch hatten die Angreifer diesmal nicht ihren stärksten Tag erwischt. Die Pausenführung durch Stefan Görtler (17.) glich Andreas Altrichter drei Minuten vor dem Abpfiff aus und rettete somit seinem Team zumindest einen Punkt. SC 08 Bamberg - DJK Priegendorf 5:4

Zumindest ein Punkt wäre für die Gäste in diesem Kellerderby möglich gewesen. Die Priegendorfer waren jederzeit ebenbürtig, lagen auch zweimal in Führung, doch führten mehrere individuelle Abwehrfehler zu leichten Toren der Nullachter. Die DJK steckte zwar nie auf, doch fehlte das Quäntchen Glück. Bei den Gästen trafen Spielertrainer Gerd Emrich doppelt, Michael Arndt und Michael Möltner.

SC Kemmern - SpVgg Lauter 2:3

In dieser Spitzenpartie auf spielerisch hohem Niveau behielt die SpVgg Lauter letztlich die Oberhand. Während die Spielanteile in etwa gleich verteilt waren, zeigten die Gäste mehr Durchschlagskraft nach vorn und wurden ihrer Favoritenrolle gerecht. Tore: 1:0 Basaran (4.), 1:1, 1:2 Christoph Schmitt (8./60.), 1:3 Jens Gütlein (72.) 2:3 Dominik Endres (92.)