SpVgg Hausen hat neue Ehrenmitglieder

Die Spielvereinigung Hausen hat vier neue Ehrenmitglieder. Die beiden früher langjährig aktiven Fußballer Herbert Ruppert und Franz Petermichl bekamen die Ernennungsurkunden vom Vorsitzenden Peter Wieneck und seinen beiden Stellvertretern Matthias Müller und Thomas Güthlein überreicht. Horst Brechelmacher und Stefan Krauss konnten die höchste Mitgliederauszeichnung nicht persönlich entgegennehmen und bekommen die Urkunden nachgereicht.

Ehrennadeln in Silber vom Bayerischen Landessportverband (BLSV) für fünfjährige Tätigkeit in der Jugendarbeit gab es für Kerstin Cont, Joshua Meixner und Jörg Werner. Eva Büttner bekam für zehnjährige verdienstvolle Arbeit als Trainerin und Betreuerin die BLSV-Ehrennadel in Silber mit Gold. Für 15 Jahre als Spielleiter der AH wurde Volker Katterle eine Vereinsurkunde verliehen. erl