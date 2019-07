SpVgg Ebing feiert 90-jähriges Bestehen

Zum 90-jährigen Jubiläum der SpVgg Germania Ebing wird neben dem Fußballprogramm auch an einem Festabend mit zahlreichen Ehrungen an die Vereinsgeschichte erinnert. Hierzu beginnt die Kirchenparade am heutigen Samstag, 6. Juli, um 18.15 Uhr vom Ebinger Marktplatz zur Pfarrkirche. Nach dem Festgottesdienst ziehen die Vereine und Gäste, geleitet von der Ebinger Blaskapelle, zum Sportheim zum festlichen Abend. Der Sonntag, 7. Juli, startet mit einem Weißwurstfrühschoppen um 10 Uhr am Sportheim und am Nachmittag, während der Jubiläumsspiele der beiden Herrenmannschaften, kommen auch die Kinder auf ihre Kosten. red