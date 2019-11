SpVgg Ebing bewahrt weiße Weste

Während einige Herrenmannschaften noch auf dem Rasen spielen, ist für viele Damenteams schon die Hallensaison eröffnet. Am vergangenen Sonntag fanden die Qualifikationsturniere für die Hallenbezirksmeisterschaft (15. Januar in Stegaurach) statt. Die Gruppen A und B spielten in Bayreuth – die Mannschaften der Gruppe C traten in Michelau an.

In Gruppe A setzten sich die favorisierten Teams der Spvg Eicha (1. Platz) und des SV Reitsch (2. Platz) durch. Der USC Bayreuth, die ATG Tröstau, die SpVgg Weißenstadt, der ASV Oberpreuschwitz und der FC Schwarzenbach/Saale qualifizierten sich nicht.

Mit sechs Siegen aus sechs Partien dominierte die SpVgg Ebing die Gruppe B. Sie qualifizierte sich zusammen mit dem zweitplatzierten FC Eintracht Bayreuth. Die SpVgg Oberkotzau, die SG Stegaurach/Walsdorf, der SV Mistelgau/Kirchahorn sowie der SV Bavaria Waischenfeld und der Sportring Bayreuth schieden aus.

In der Gruppe C setzten sich der Schwabthaler SV (1. Platz) und der FC Michelau (2. Platz) in einem spannenden Dreikampf mit dem FC Redwitz durch und qualifizierten sich. Der SV Gundelsheim, die DJK SV Geisfeld, der FSV Unterleiterbach und der SV Pettstadt mussten sich mit den Plätzen hinter den Redwitzerinnen zufrieden geben.

U15 Juniorinnen

Das Qualifikationsturnier für die Hallenbezirksmeisterschaften der U15-Juniorinnen wurde ebenfalls in Michelau ausgetragen. Die Spielgemeinschaft SV Gundelsheim, die SpVgg Germania Ebing sowie der Schwabthaler SV setzten sich gegen die Konkurrenz durch und qualifizierten sich. MJ