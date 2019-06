Spvg Eicha II feiert Meisterschaft

Während die 1. Mannschaft den bitteren Gang von der Landesliga in die Bezirksoberliga antreten muss, feiert die 2. Mannschaft der Spvg Eicha am Samstagnachmittag die Kreisliga-Meisterschaft und damit den Aufstieg in die Bezirksliga Oberfranken West. - Unser Foto zeigt die jubelnden "Trächerinnen" (hinten von links): Jana Schmidt, Raffaela Salsano, Lena Friedel, Laura Sollmann, Jana Pöche, Cornelia Fechner und Catherina Fechner; (vorne von links): Celina Wilms, Kateleen Seyfarth, Betreuer und "Mädchen für Alles" Arno Herrmann, Sina Heß, Sofia Graß und Lisa Leitzinger. Fotos: Lisa Hümmer