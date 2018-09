Spurwechsel auf A70 hat üble Folgen

Einen Moment nicht richtig aufgepasst, und schon hat es gekracht: Bei einem Unfall auf der Autobahn A70 bei Eltmann wurden am Sonntag zwei Menschen verletzt. Zudem entstand, wie die Verkehrspolizeiinspektion Bamberg gestern mitteilte, erheblicher Sachschaden. Um einen Personenwagen zu überholen, der an der Ansschlussstelle Eltmann in Fahrtrichtung Bamberg einfahren wollte, wechselte am Sonntagnachmittag eine 51-jährige Nissan-Fahrerin auf den linken Fahrstreifen der Autobahn. Dabei übersah sie einen mit hoher Geschwindigkeit heranfahrenden Daimler. Dessen 32-jähriger Fahrer konnte trotz einer Vollbremsung ein Auffahren nicht mehr verhindern. Durch den heftigen Anstoß wurden die Fahrerin und Beifahrerin im Nissan leicht verletzt. Der Schaden an beiden Fahrzeugen summiert sich nach Schätzung der Beamten auf etwa 12 000 Euro. red