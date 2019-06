Am Sonntag, 2. Juni, 9.15 Uhr, lädt die evangelische Kirchengemeinde Burgkunstadt wieder zum Spurensucher-Kindergottesdienst ins Jugendcafé gegenüber der Christuskirche ein. Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter können erleben, wie der Rabe Lupe und das Spurensucher-Team Geschichten von Jesus auf die Spur kommen und zum Thema eine Bastelei gestalten. Zeitgleich findet ab 9.30 Uhr der Sakramentsgottesdienst in der Christuskirche statt, in dem sich die neuen Konfirmanden der Gemeinde vorstellen. red