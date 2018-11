Spurensuche mit Pianistin Barbara Zeller

Zu den Konzerten, die am vergangenen Wochenende im Kulturladen stattgefunden haben, hat die Coburger Pianistin Barbara Zeller eine kleine Ausstellung in der Stadtbücherei konzipiert. Unter dem Motto "2 Jahre, 2 Komponisten, 2 Sonaten" begibt sie sich auf Spurensuche zu Ereignissen der Jahre 1946 und 1948. Das Beziehungsumfeld der beiden Komponisten Sergej Prokofjew und Francis Poulenc führt zu bekannten Personen der Musik- und Kunstwelt. Die beiden Sonaten, die im Konzert gespielt wurden, können noch einmal in CD-Einspielungen anderer Künstler nachgehört werden.

Wer kann etwas beisteuern?

Zu der gemeinsamen Spurensuche mit Barbara Zeller lädt die Stadtbücherei am morgigen Donnerstag um 16.30 Uhr ein. Hier möchte die Pianistin nochmals die Verknüpfungen in Wort und Bild veranschaulichen, die die beiden Komponisten und die Jahreszahlen miteinander verbinden. Beiträge zur Geschichte Coburgs und seinen Bewohnern aus den beiden genannten Jahren sind willkommen und können jederzeit zu den Öffnungszeiten in der Stadtbücherei abgegeben oder an stadtbücherei@coburg.de gemailt werden. Dazu gehören vor allem persönliche Erlebnisse, aber auch historische Momente oder besondere Ereignisse der Stadtgeschichte.

Der Eintritt zur Spurensuche ist frei. red