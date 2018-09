Spurensuche mit dem Heimatverein

Zu einer Spurensuche lädt der Verein für Heimatgeschichte Eltmann am Tag des offenen Denkmals, Sonntag, 9. September, an die Wallburg ein. Viel haben Reiner Reitz, Willi Lediger und ihre Mitstreiter zu erzählen, denn viel Spannendes tut sich derzeit im Umfeld des Vereins. Am Burgstall wird gegraben, und die Vereinsmitglieder wollen die Geschichte der Wallburg weiter erforschen. Zur Spurensuche lädt Willi Lediger ein, mit Fotografien, Satellitenaufnahmen, Texten, Funden, Berichten über Schlachten, aber auch aus der Kindheit von Zeitzeugen und mit neuen Erkenntnissen über die einstige Pracht der Amtsburg. Beginn ist um 13 Uhr (bei jedem Wetter). Der Turm ist geöffnet, und auch für das leibliche Wohl und für Live-Musik ist gesorgt. red