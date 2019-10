Am Sonntag 13. Oktober, sind Große und Kleine, Alte und Junge, Menschen mit und ohne Familie eingeladen zur Spurensuche in der Morizkirche um 10 Uhr. Spurensuche - das ist das Thema des Familiengottesdienstes, den Pfarrerin Schwarz-Wohlleben, ihr Team und Kirchenmusikdirektor Peter Stenglein gestalten. Ein Gottesdienst der etwas anderen Art am Sonntagmorgen, bei dem auch zusammen Abendmahl gefeiert wird. red