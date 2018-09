Wer bei Spaziergängen schon einmal Tierspuren gesehen hat, diese aber nicht zuordnen konnte, erfährt bei einer Veranstaltung mit dem Titel "Spurenlesen für Einsteiger" unter anderem, welches Tier welche Spuren hinterlässt

und was sich sonst noch alles aus einer Spur herauslesen lässt. Vorkenntnisse sind nicht

erforderlich. Die Veranstaltung wird speziell für Kinder/Jugendliche von sieben bis 18 Jahren angeboten. Treffpunkt am Sonntag, 30. September, ist um 14 Uhr am Trimm-Dich-Pfad-Parkplatz in der Spardorfer Straße in Erlangen. Eine Anmeldung bis Sonntag, 23. September, ist erforderlich bei der Wildnisschule Wege-zur-Wildnis in der Birkenstraße 15 in Röttenbach (Telefon 0152/01434196, www.wege-zur-wildnis.de, E-Mail: wege-zur-wildnis@web.de). red