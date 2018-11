Spuren im Steigerwald

Am Freitag, 30. November, findet um 10 Uhr im Schloss Oberschwappach die offizielle Eröffnung zur Wanderausstellung "Vielfalt in der Einheit - Zisterziensische Klosterlandschaften in Mitteleuropa" im Rahmen des Europäischen Kulturerbejahres 2018 statt. Sie ist Teil eines internationalen Kooperationsprojektes, das die Primarabtei Morimond in Frankreich und fünf ihrer Tochterklöster betrachtet, darunter das Kloster Ebrach. Auf die Wanderausstellung weist das Landratsamt Haßberge in Haßfurt hin.

Der Landkreis Haßberge ist als Kooperationspartner beteiligt, da die Verbindungen des früheren Klosters Ebrach bis in den Landkreis Haßberge reichen. Das Projekt beinhaltet die Spurenerforschung der Zisterzienser, welche durch umfangreiche Kulturlandschaftsinventarisierungen abgeschlossen wurde. Die daraus gewonnenen Ergebnisse sollen der Öffentlichkeit ab dem 30. November bis zum 20. Dezember in der Wanderausstellung im Schloss von Oberschwappach vorgestellt werden. Zuvor war die Ausstellung bis zum 9. September im Klostergebäude in Ebrach beheimatet.

Im Zuge der offiziellen Eröffnung lädt das Kulturprojekt "Kunststück!" in Kooperation mit der Volkshochschule Landkreis Haßberge zu dem Fachvortrag "Landschaft lesen - auf Spurensuche in der Klosterlandschaft Ebrach" ein. Der Referent Thomas Büttner gilt als einer der Experten bei der Spurensuche in der kulturellen Landschaft und will seine Zuhörer auf eine Reise in die Klosterlandschaft Ebrach und deren Besonderheiten mitnehmen.

Das frühere Kloster Ebrach liegt im Gebiet des heutigen Naturparks Steigerwald, rund 35 Kilometer westlich von Bamberg. Die Abtei wurde 1127 im Mittleren Ebrachtal gegründet und ist damit die früheste und bedeutendste Gründung des Zisterzienserordens östlich des Rheins.

Auch im Fernsehen

Die ehemalige Zisterzienserabtei wird im Übrigen auch als Höhepunkt im Rahmen der Dokumentationsreihe "Bayern Erleben" des Bayrischen Rundfunks eine Rolle spielen. Der Dokumentarfilm "Kelten, Klöster, Kraftorte - Spurensuche im Steigerwald", welcher am Montag, 26. November, von 21 bis 21.45 Uhr im Fernsehsender des Bayerischen Rundfunks ausgestrahlt wird (Wiederholung am 2. Dezember um 12 Uhr), zeigt die Autorin Steffi Illinger bei ihrer sechstägigen Wanderung auf dem "Keltenerlebnisweg" und greift unter anderem die Thematik des Zisterzienserklosters in Ebrach auf. Auf der Spurensuche nach dem geheimnisvollen Volk der Kelten wird Illinger von einem Filmteam ab Bad Windsheim durch den dichten Steigerwald bis nach Knetzgau und Zeil begleitet.

Hier gibt's weitere Auskünfte

Weitere Informationen zu der Wanderausstellung gibt's unter: https://www.hassberge.de/freizeit-kultur/veranstaltungskalender.html, beziehungsweise bei der Kreisentwicklung/Kulturstelle, Ruf 09521/27650, Mail kulturstelle@hassberge.de. red