Spuren des Widerstands

Die Willy-Aron-Gesellschaft Bamberg lädt am Donnerstag, 26. April, von 18.30 bis 20 Uhr in den Stephanshof, Stephansplatz 5, zu einem Vortrag ein. Ralph-Christian Amthor von der Fakultät Angewandte Sozialwissenschaften an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt referiert über "Ausgewählte Wege verschiedener Persönlichkeiten in und aus der Sozialen Arbeit im Kampf gegen das NS-Regime". Im Rückgriff auf ein Erinnerungsprojekt des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen in Berlin in den Jahren 2012/2013 werden von unterschiedlichsten Ansätzen und Ausgangsorten her Spuren des damaligen Widerstandes freigelegt, wobei sich der Blick insbesondere auf verfolgte Kinder und Jugendliche richtet. red