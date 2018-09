Spuckattacke auf Pärchen

Ein junges Pärchen lief am Dienstagabend gerade an einem Imbiss in der Zollnerstraße vorbei, als eine junge Frau völlig grundlos der Fußgängerin ins Gesicht spuckte. Kurz danach kam der Begleiter der Unbekannten und schlug gegen die Beifahrertüre des Autos ihres Freundes, so dass diese zerkratzt wurde und Sachschaden von etwa 100 Euro entstanden war. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.