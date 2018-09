Sprung für Sprung mehr Spaß

Vor den ehemaligen Toren der Stadt, außerhalb der Festung Forchheim, sieht man heute höchstens ein paar Häschen in gepflegten Parkanlagen entlang der verbliebenen Stadtmauer hoppeln. Die Langohren bekommen jedoch derzeit kurzohrige menschliche Konkurrenz, denn für Kinder findet noch bis zum 2. September das Forchheimer Hüpfburgen-Festival statt.

Der vierjährige Bruno und seine zweijährige Schwester Frieda aus Heroldsbach sind hellauf begeistert von der stattlichen Ritterburg. Sie springen und hüpfen unermüdlich, bis der neiderfüllt zusehende Papa sie hinterrücks zum "Ninja Free Fall", dem fünf Meter hohen Sprungturm lockt. Dort zeigt er, den ganzen Mut zusammennehmend, seinen beiden staunenden Abkömmlingen, wo der Hammer hängt. Der Papa macht dermaßen auf Stuntman, dass seinen beiden Kleinen der Mund weit offen steht.

Für jeden etwas

Leonie aus Hallerndorf, 13 Jahre alt, war im Kampf mit der "Bungee Run Anlage" überrascht, welche Kraftanstrengung benötigt wird, um eines der dort aufgestellten Hütchen zu verschieben. Versehen mit einem an einen Gummizug befestigten Bauchgurt gelingt es ihr nur unter Aufbringung aller ihrer in 13 Jahren gesammelten Kräfte, an die gefühlt kilometerweit entfernten Hütchen zu gelangen und diese zumindest mit den Fingerspitzen ein paar Zentimeter weiter zu schieben.

Stefanie Rosa ist mit ihren beiden Kindern, der dreijährigen Tochter Sophie und ihrem fünfjährigen Sohn Leopold, gekommen. Sophia hat die Luftkugel "Aqua Zorbing" zum Favoriten auserwählt und möchte sie am liebsten mit nach Hause nehmen.

Ihrem Brüderchen Leopold gefällt einfach alles, und er kann nicht genug kriegen. Mutter Stefanie findet allerdings, dass das Angebot für Kleinkinder ruhig noch etwas ausgebaut werden könnte.

Der kleinen Ella aus Heroldsbach, drei Jahre, haben es die aufgeblasenen Gummitiere am Eingang der Kletterwand besonders angetan, während ihr Bruder Ben nicht mehr von den Go-Carts wegzubringen ist.

Für Familien

Vater Sven betrachtet das Ganze mit Stolz, während die Mama von Ella immer wieder zu den luftgefüllten Klettergartentieren abkommandiert wird. Alle vier haben Spaß und finden nur lobende Worte für die angebotenen Spielvariationen.

Bis zum 2. September kann beim Hüpfburgen-Festival noch jeder mit Wasser spritzen oder springen und hüpfen, bis die Sohlen glühen.