Sprühnebel auf der Spielwiese

Es bleibt heiß. So sagt es der Wetterdienst. Für das Coburger Kinder- und Jugendfestival von 28. bis 30. Juni durchaus eine Herausforderung. Wenngleich man sich nichts Schöneres für den Wassertag am Samstag wünschen kann. Doch wer draußen spielt, sich austobt und Sport macht, muss aufpassen. Zu viel Hitze kann durchaus schädlich sein.

Schattenspiele

Gut zu wissen, dass die Organisatorin des Festivals, Christine Völker vom Stadtjugendring, eine Expertin auf dem Gebiet des Kindswohls ist. "Keine Angst, wir werden für Abkühlung sorgen", verspricht Christine Völker. Die Feuerwehr lässt es regnen. Sprühnebel wird über große Ventilatoren verteilt. Zusätzlich werden mehr Sonnenschirme und Pavillons aufgestellt. Es wird also genügend Möglichkeiten geben, um zwischendurch mal im Schatten durchzuschnaufen und abzukühlen. "Wir haben auch die Getränkebestellung erhöht", sagt Christine Völker im Hinblick auf den erhöhten Flüssigkeitsbedarf, auf den auch die Eltern bei ihren Kindern achten sollten.

Über 75 Aktionen sind an den drei Tagen auf dem Gelände rund um die CoJe (Stadtjugendheim) und dem Aquaria geplant.

Los geht es am Freitag um 15 Uhr auf dem Gelände des TV48. Dort kann das Deutsche Sportabzeichen abgelegt werden.

Das Deutsche Sportabzeichen ist eine Auszeichnung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB). Es ist die höchste Auszeichnung außerhalb des Wettkampfsports und wird als Leistungsabzeichen für überdurchschnittliche und vielseitige körperliche Leistungsfähigkeit verliehen. Die zu erbringenden Leistungen orientieren sich an den motorischen Grundfähigkeiten Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination. Aus jeder dieser Disziplingruppen muss eine Übung erfolgreich abgeschlossen werden.

Folgende Disziplinen sind in Planung: Dauerlauf (je nach Altersstufe: 800 m, 3000 m), Medizinball, Standweitsprung, 30 m, 50 m und 100 m Lauf (je nach Altersstufe), Weitsprung, Schleuderball, Seilspringen, Zonenweitsprung (nur in der Altersklasse 6-9 Jahre), Drehwurf (nur in der Altersklasse 6-11 Jahre). Bis 18 Uhr hat jeder (auch Gruppen und Eltern) die Gelegenheit, das Abzeichen zu machen. Wer sich schnell entscheidet, kann gewinnen: Die ersten 50 Teilnehmer erhalten eine Freikarte für den YouCo-Wassertag.

Top-Bedingungen im Bad

Am Samstag wird's erfrischend nass. Im Aquaria finden alle geplanten Aktionen statt. Schließlich meint es der Himmel diesmal richtig gut. In den vergangenen Jahren fiel die Veranstaltung mehrmals buchstäblich ins Wasser. Wasserhüpfburg, Aquapark, Kinderjoga, Tauchen, Bootfahren, Glücksrad, VR-Bank-Basketballsau und Feuerlöschaktionen sind auf dem Schwimmbadgelände geplant. Die ersten 400 Kinder und Jugendlichen, die ab 14 Uhr ins Bad kommen, erhalten einen Wasserball von FIT-Z geschenkt.

Das Schachturnier findet in der schattigen CoJe statt - wieder mit einer enormen Teilnehmerzahl. Bei der VR-Bank-Streetball-Challenge in der Angerturnhalle geht es ab 13 Uhr heiß her. 28 Mannschaften kommen von nah und fern natürlich aus Coburg, aber auch aus München, Frankfurt.

Skater-Contest & Basketball

Neben der großen Spielwiese auf dem Gelände der CoJe finden am Sonntag aber noch zwei weitere bemerkenswerte Veranstaltungen statt: Der Skater-Contest auf dem Dammweg verspricht, spektakulär zu werden. "Auch, wer nicht mitmacht, zuschauen lohnt sich bestimmt", sind sich die Veranstalter sicher.

Der BBC Coburg und Brose Bamberg haben es ermöglicht, dass die deutschlandweite Aktion "kinder+Sport Basketball Academy" bei YouCo Halt macht - diese Jahr erstmals auch mit dem Schnupperparcours für die Kleinsten!