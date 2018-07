Sprüher verursacht 2000 Euro Schaden

Einen Schaden von etwa 2000 Euro hat ein bislang unbekannter Täter in der Georg-Kaffer-Straße in Reuth verursacht. Er besprühte mehrere Gegenstände auf einem Grundstück. Wer verdächtige Beobachtungen in diesem Bereich machen konnte, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Forchheim in Verbindung zu setzen, Telefon 09191/7090-0.