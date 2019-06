Sprossenfenster beleben die Altstadt

Die Gemeinschaft Stadtbild Coburg legt bei der Unterstützung der Renovierung denkmalgeschützter Gebäude großen Wert darauf, dass die in den vergangenen Jahren überall eingebauten Einscheibenfenster wieder durch die ursprünglich vorhandenen Sprossenfenster ersetzt werden.

Als neuestes Beispiel hierfür hat die Gemeinschaft die Sanierung des Hauses Salzmarkt 3 von Brigitte Sauer gefördert und nun prämiert. Damit hebt sich die Fassade dieses Hauses vom Nachbargebäude ab, bei dem die Fenster auch heute noch wie "eingeschlagene Augen" aussehen. Es ist auch aus wirtschaftlichen Gründen nicht immer möglich, dem Eigentümer zu raten, vor kurzer Zeit modernisierte Fenster aus optischen Gründen zu verändern.

Erdgeschoss-Umbau scheiterte

Ursprünglich war beabsichtigt, auch das Erdgeschoss mit einer vergrößerten Türe und einer verkleinerten Schaufensterfläche in den ursprünglichen Zustand zurück zu versetzen. Dies scheiterte allerdings daran, dass die modernen Veränderungen des Erdgeschosses nur mit zu großem Aufwand hätten zurück gebaut werden müssen, was für die Eigentümerin von den Kosten her nicht zu rechtfertigen gewesen wäre.

So beschränkte sich die Eigentümerin als Kompromiss darauf, wenigstens die unförmige Markise entfernen zu lassen. red