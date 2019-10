Spritztour mit Sportwagen ergaunert

Einmal im Leben einen richtigen Sportwagen fahren, das wollte wohl ein 34-Jähriger aus dem südlichen Landkreis. Also täuschte er bei einem Autohändler in Thüringen Kaufinteresse für einen 367 PS starken Boliden eines deutschen Premiumherstellers vor und unterschrieb bereits - mit falschem Namen - einen Vorvertrag zum Erwerb des Fahrzeugs. Dem Mann, der sich den über 100 000 Euro teuren Flitzer nachweislich nicht hätte leisten können, gelang es so, sich die Nutzung des Sportwagens für eine mehrtägige ausgiebige Probefahrt zu ergaunern. Sein Pech war, dass der 34-Jährige einer Streife der Polizeiinspektion Kronach bereits bekannt war. Die Beamten hielten das Auto deshalb für eine Kontrolle an. Die Polizisten stellten nach Überprüfung der Sachlage den Fahrzeugschlüssel sicher und übergaben den Wagen wieder an das Autohaus. Der Mann wird sich nun gleich wegen mehreren Straftaten verantworten müssen. pol