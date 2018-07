Spritze macht die Feuerwehr fit

dr



Ein ganz besonderes Kirchweihfest konnte diesmal in Prügel gefeiert werden, denn die neue Tragkraftspritze der freiwilligen Feuerwehr erhielt im Rahmen des Festgottesdienstes die kirchliche Weihe.Mit dem Bieranstich nahmen die Kirchweih ihren Auftakt. Einen besonderen Blickfang fand bei alledem auch die "Bier-Krug-Seilbahn", denn nachdem es im Grillwagen immer besonders heiß war, hatten einige Wehrmänner diese "Verbindung" hergestellt, so dass regelmäßig der Gerstensaft vom Ausschankwagen aus über die Köpfe aller Festbesucher zu den durstigen Kehlen schwebte.Am Kirchweihsonntag versammelten sich dann viele Gläubige im Kulturstadel. Sie wurden nach einer Orgeleinstimmung von Otto Bähr durch Pater Bonifaz begrüßt. Auch wenn ein Kirchlein wie das in Prügel noch so klein sei, so Pater Bonifaz, handelt es sich in Prügel um ein "Haus Gottes" und es sei schön. Dann stellte Pater Bonifaz die neue Tragkraftspritze der Feuerwehr unter den Segen Gottes. Bürgermeister Robert Hümmer nannte den Schutz von Mitmenschen, Tieren und Sachwerten als eine wesentliche Aufgabe der Feuerwehren Die Tragkraftspritze erforderte eine Investition von rund 12 600 Euro. Er dankte in diesem Zusammenhang auch der Regierung von Oberfranken, die einen Zuschuss in Höhe von 4700 Euro gewährt hätte. Mit der neuen Tragkraftspritze sei jetzt die Feuerwehr Prügel hinsichtlich ihrer technischen Ausstattung bestens aufgestellt.Die freiwillige Feuerwehr selbst nahm den Kirchweihgottesdienst zum Anlass, um ihrer verstorbenen Mitglieder zu gedenken. Anerkennung hat auch das Werk von Bernd Engelhard gefunden, denn genau zum Kirchweihgottesdienst war der von ihm mit viel handwerklichem Können erstellte Altar fertig geworden. Auch die folgenden Kirchweihstunden konnten alle bei herrlichem Sommerwetter und der entsprechenden Bewirtung im Umfeld des Kulturstadels genießen.