Sprintstar ist mit dabei

Der deutsche Sprintstar Patrick Schneider ist das Gesicht des Laufs für Kaya 2019! Das berichtet Yannik Lange vom Organisationsteam. Und: "Einen solch prominenten Sportler gab es in der Geschichte des Laufs für Kaya noch nie."

Schneider wird demnach am 17. Mai mit rund 4000 anderen Läufern versuchen, so viele Kilometer wie möglich zurückzulegen, um eine möglichst hohe Summe an Spenden für Herzogenaurachs Partnerstadt Kaya (Burkina Faso, Westafrika) zu erlaufen.

2016 startete er erstmals im Trikot der deutschen Nationalmannschaft bei den Europameisterschaften in Amsterdam, 2018 dann erstmals beim Weltcup in London, wo er mit der 4x400-Meter-Staffel Bronze holte.

Matthias Engel, Seminarleiter des Projekts, freut sich, neben weiteren Promiläufern einen Sprintstar wie Schneider, an diesem Tag begrüßen zu dürfen: "Ich freue mich riesig, dass wir mit Patrick Schneider einen angesagten deutschen Top-Leichtathleten gewinnen konnten, der sich für unsere gute Sache einsetzt." red