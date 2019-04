Sprinterfahrer flüchtet nach Unfall

Eine 25-jährige VW-Fahrerin befuhr am Dienstag gegen 19.30 Uhr die B 505 von Bamberg nach Höchstadt. Ein weißer Sprinter, der ihr entgegenkam, überholte einen Lkw in Fahrtrichtung Bamberg. Dabei streifte der Fahrer des Sprinters mit seinem Fahrzeug den VW. Der

Sprinterfahrer entfernte sich jedoch vom Unfallort. Bei dem Fahrzeug entstand erheblicher Schaden in Höhe von rund 10 000 Euro. Die Fahrerin blieb unverletzt. Wer Beobachtungen zu dem Vorfall gemacht hat oder das Kennzeichen des Sprinters mitteilen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Höchstadt unter der Telefonnummer 09193/63940 in Verbindung zu setzen. pol