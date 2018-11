Sprinter überholt trotz Gegenverkehrs

Am Montagvormittag überholte auf der B 173 ein 60-jähriger Sprinter-Fahrer aus einem Nachbarlandkreis zwischen Marktrodach und Zeyern einen vor ihm fahrenden Sattelzug trotz Gegenverkehrs. Der Überholte und der entgegenkommende Lkw-Fahrer mussten stark abbremsen und ins Bankett ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der Unfallverursacher streifte dennoch beide Lkws an deren Anhängern. Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro. Den Überholer erwartet nun eine Strafanzeige und er wird demnächst Post von der Staatsanwaltschaft erhalten.