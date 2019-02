Sprinter-Fahrer übersieht Fußgängerin

Ein 27-jähriger Mann fuhr am Dienstagvormittag mit einem Kleintransporter rückwärts in die Kirchgasse ein und übersah hierbei eine in Richtung Kirche laufende 69-jährige Frau. Die Fußgängerin fiel durch die Wucht des Wagens nach vorne auf die Straße und verletzte sich an den Knien und am Kopf. Sie kam mit dem Rettungswagen ins Klinikum Lichtenfels.