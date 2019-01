Sprinter auf Abwegen

Einen weißen Mercedes Sprinter mit dem Kennzeichen BA-S 8090 haben bislang unbekannte Diebe am Donnerstagabend im Bamberger Hafengebiet gestohlen. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Der zwei Jahre alte weiße Kastenwagen stand auf einer Grünfläche in der Benzstraße, als sich die Täter zwischen 19.30 und 20.30 Uhr an dem Mietfahrzeug zu schaffen machten. Es gelang ihnen, den Sprinter mit einem Zeitwert von etwa 20 000 Euro zu entwenden, während die Eigentümer das Fehlen des Fahrzeuges erst am Dienstag bemerkten. Zeugen, die am Donnerstagabend in der Benzstraße verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Bamberg unter Telefon 0951/9129-491 in Verbindung zu setzen. red