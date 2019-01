Springsteen und Dylan

Das aktuelle Soloprogramm "The Story and the Songs of Bruce Springsteen" nimmt die Zuhörer mit auf eine Zeitreise von den Anfängen der Karriere vom "Boss" Anfang der 70er Jahre bis hin zu Songs aus seinem späteren und aktuellen Schaffenswerk. Interessierte Musikfans erfahren vom Kronacher Musiker Bernd Meusel alias "Easy Springsteen" am kommenden Samstag, 2. Februar, ab 20 Uhr in der Café-Bar "Karibik" Wissenswertes zu den vorgetragenen Songs und was Springsteen dazu inspiriert hat.

Um den Zuhörern diesmal einen möglichst umfangreichen Einblick in den Songkatalog geben zu können, werden speziell für diesen Abend Kurzversionen der vielen Songs in Form einiger Medleys zu hören sein. Springsteen nennt sich heute noch Fan von Bob Dylan und sicher wäre seine Karriere ohne den Einfluss von Dylan anders verlaufen.

Special Guest Peter Lachner

Nach den vielbeachteten Auftritten zusammen mit "Easy Springsteen" in der "Stadtalm" und im "Dümpfelschöpfer" in Lichtenfels wird am Samstag zum ersten Mal Peter Lachner als Special Guest einige Songs von Dylan im "Karibik" präsentieren. Ein Soloauftritt in der Cafébar ist Ende März geplant. Gemeinsam sind "Songs of our heroes" wieder am Samstag, 23. Februar, im "Dümpfelschöpfer" in Lichtenfels zu erleben. red