Springmesser und Schlagring

Eine Streife der Verkehrspolizei Bayreuth kontrollierte am Sonntag zwei junge Männer am Autohof Himmelkron. Dabei fanden die Beamten zwei Springmesser und einen Schlagring. Eines der Messer war zugriffsbereit in der Jackentasche, das zweite Messer und der Schlagring befanden sich im Kofferraum. Die verbotenen Gegenstände wurden sichergestellt, die Männer aus Nordrhein-Westfalen wegen Verstößen nach dem Waffengesetz angezeigt. pol