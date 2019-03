Springmesser sichergestellt

Bei einem 34-jährigen Fahrzeugführer fand eine Streife der Verkehrspolizei Bayreuth am Dienstagmorgen ein Springmesser. Der Mann aus Polen befuhr mit seinem Kleintransporter die Autobahn in nördliche Richtung und wurde bei Bayreuth kontrolliert. Er hatte das Messer griffbereit an seinem Hosenbund stecken. Der Mann erklärte den Polizisten, dass es sich um sein Brotzeitmesser handeln würde. Der verbotene Gegenstand wurde sichergestellt und der Pole wegen eines Verstoßes nach dem Waffengesetz angezeigt. Nach Hinterlegung einer Sicherheitsleistung konnte er seine Fahrt fortsetzen. pol