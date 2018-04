Springmesser sichergestellt

Am Mittwochvormittag haben Beamte der Verkehrspolizei Bayreuth einen BMW an der Rastanlage Fränkische Schweiz in Richtung München angehalten. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten ein verbotenes Springmesser fest, welches der 20-jährige Fahrer aus Karlsruhe in der Ablage seines Handschuhfach griffbereit liegen hatte. Es wurde sichergestellt und der Mann wegen eines Verstoßes nach dem Waffengesetz angezeigt.