Springer erst im Mai

Der Auftritt von Christian Springer im Bayreuther "Becher Bräu" ist vom 19. April auf den 15. Mai verschoben worden. Zusätzlich zum aktuellen Programm "Trotzdem" wird dann auch eine Vorpremiere des brandneuen Programms "Alle machen, keiner tut was!" zu erleben sein. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Tickets gibt es online unter www.motion-ticket.de sowie an allen bekannten Vorverkaufs-stellen. Springer hatte 2011 den Verein Orienthelfer gegründet, um syrischen Flüchtlingen vor Ort zu helfen. Genau in den Tagen seines geplanten Gastspiels wird eine Delegation der bayerischen Staatsregierung in den Libanon reisen, um eines der Projekte zu besuchen. Und da will er dabei sein. red