Sprechzeiten mit dem Bürgermeister

Die Sprechzeiten mit Bürgermeister Matthias Klement finden jeweils an einem Donnerstag am 12. Dezember in Maßbach, am 16. Januar in Poppenlauer im alten Rathaus, am 30. Januar in Weichtungen und am 13. Februar in Volkershausen im Feuerwehrhaus statt. Von 17 bis 18 Uhr steht dann der Bürgermeister für Fragen zur Verfügung. sek