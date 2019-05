Am Donnerstag, 6. Juni, findet der Sprechtag mit dem 1. Bürgermeister Matthias Klement in Maßbach statt. In Poppenlauer ist der Bürgermeister am 4. Juli, in Weichtungen am 11. Juli und in Volkershausen am 25. Juli. Sprechzeit ist jeweils von 17 bis 18 Uhr. sek