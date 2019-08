In der Marktgemeinde Maßbach hält Bürgermeister Matthias Klement im September und Oktober Sprechtage ab. Am Donnerstag, 19. September, findet dieser im Rathaus in Maßbach statt, am Donnerstag, 26. September, im alten Rathaus in Poppenlauer. Im Oktober ist dann am 10. der Sprechtag in Weichtungen und am 31. in Volkershausen im Feuerwehrhaus. Sprechzeit ist jeweils von 17 bis 18 Uhr. sek