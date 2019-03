Sprechtage mit dem Bürgermeister

Der Bürgermeister im Markt Maßbach Matthias Klement hält am Donnerstag, 28. März, seinen Sprechtag im Rathaus in Maßbach. Am Donnerstag, 11. April, ist er im Alten Rathaus in Poppenlauer, am Donnerstag, 25. April, in Weichtungen und am Donnerstag, 9. Mai, im Feuerwehrhaus in Volkershausen. Die Sprechzeit ist jeweils von 17 bis 18 Uhr. sek