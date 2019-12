Die Sprechtage für pflegende Angehörige der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Coburg finden in den Landkreisgemeinden im Januar wieder regelmäßig statt. Für folgende Tage kann man einen Beratungstermin vereinbaren: Dienstag, 7. Januar, um 10 Uhr im Rathaus Lautertal und um 15 Uhr im Rathaus Untersiemau und ebenfalls um 15 Uhr im Bürgerhaus "Linde" in Ahorn. Der Sprechtag in Weidhausen findet am Mittwoch, 8. Januar, ab 15 Uhr im Gasthaus "Zum Rittersgut" und in Bad Rodach am Donnerstag, 9. Januar, ab 16 Uhr im Rathaus statt.

Anmeldung und Informationen

Um eine Anmeldung unter Telefonnummer 09561/7053812 oder auch per E-Mail an awo.treff.coburg@awo-ofr-mfr.de wird gebeten.

Auch Fragen, die sich schon vorsorglich mit dem Thema Pflege und Betreuung von älteren Familienmitgliedern auseinandersetzen, sind willkommen. Informiert wird zum Beispiel über Entlastungsmöglichkeiten, Umgang mit Demenzpatienten, Finanzierungsmöglichkeiten in der Pflege, Vorsorgevollmacht und vieles mehr. Es können auch persönliche Belastungen im Zusammenhang mit der Betreuung von pflegebedürftigen Angehörigen besprochen werden. red