Die Sprechtage für pflegende Angehörige finden in den Landkreisgemeinden im November wieder regelmäßig statt. Sie können für die erste Novemberwoche in diesen Gemeinden an folgenden Tagen einen Beratungstermin vereinbaren: Dienstag, 5. November: 10 Uhr im Rathaus Lautertal, 15 Uhr im Rathaus Untersiemau und im Bürgerhaus "Linde" in Ahorn. Um Anmeldung (Telefon 09561/5126333, E-Mail awo.treff.coburg@awo-ofr-mfr.de) wird gebeten. Informiert wird zum Beispiel über Entlastungsmöglichkeiten, Umgang mit Demenzpatienten, Finanzierungsmöglichkeiten in der Pflege und Vorsorgevollmacht. Natürlich sind auch Fragen willkommen. red