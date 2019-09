Sprechtage für pflegende Angehörige finden wieder statt. In Dörfles-Esbach am Montag, 16. September, 10 Uhr (Rathaus); in Rödental am Montag, 16. September, 16 Uhr (Schlesierstr. 20) und in Neustadt am Montag, 16. September, 13 Uhr (Familienzentrum). Sprechtage finden in Ebersdorf am Dienstag, 17. September, 10 Uhr (Rathaus ) und im Itzgrund auch am 17. September, 14 Uhr (Rathaus Kaltenbrunn) statt. In Großheirath wird die Sprechstunde am Donnerstag, 19. September, 15 Uhr (Rathaus) angeboten. Anmeldung erforderlich unter Tel. 09561/ 5126333 oder E-Mail an awo.treff.coburg@awo-ofr-mfr.de. red