Die Sprechtage für pflegende Angehörige rund um das Thema häusliche Pflege finden wie folgt statt: Dienstag, 10. September, 14 Uhr im Rathaus Meeder, Mittwoch, 11. September, 15 Uhr in Weidhausen im Gasthaus "Zum Rittersgut" und Donnerstag, 12. September, in Bad Rodach, 16 Uhr im Rathaus. Um Anmeldung unter Telefon 09561/5126333 oder per E-Mail an awo.treff.coburg@awo-ofr-mfr.de wird gebeten. red