Die Sprechtage für pflegende Angehörige der Fachstelle finden wie folgt statt: Dienstag, 9. Juli, 14 Uhr, im Rathaus Meeder; Mittwoch, 10. Juli, 15 Uhr, in Weidhausen im Gasthaus "Zum Rittersgut" und Donnerstag, 11. Juli, in Bad Rodach, 16 Uhr, im Rathaus. Um eine vorherige Anmeldung wird gebeten unter Telefon 09561/5126333 oder per Mail an: awo.treff.coburg@awo-ofr-mfr.de. red