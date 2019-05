Die Sprechtage für pflegende Angehörige der Awo-Pflegestelle finden in den Landkreisgemeinden an folgenden Tagen satt: Dienstag, 4. Juni, 10 Uhr im Rathaus Lautertal; 15 Uhr im Rathaus Untersiemau und ebenfalls um 15 Uhr im Bürgerhaus Linde in Ahorn. Um eine vorherige Anmeldung wird gebeten unter Telefon 09561/5126333 oder per E-Mail an: awo.treff.coburg@awo-ofr-mfr.de. red