Sprechtage für pflegende Angehörige finden wie folgt statt: Dienstag, 7. Mai, um 10 Uhr im Rathaus Lautertal, um 15 Uhr im Rathaus Untersiemau und ebenfalls um 15 Uhr im Bürgerhaus Linde in Ahorn. In Weidhausen findet der Sprechtag am Mittwoch, 8. Mai, um 15 Uhr im Gasthaus "Zum Rittergut" statt und in Bad Rodach am Donnerstag, 9. Mai, um 16 Uhr im Rathaus. Um Anmeldung wird gebeten unter Telefon 09561/5126333 oder per E-Mail awo.treff.coburg@awo-ofr-mfr.de. red