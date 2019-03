Die Sprechtage für pflegende Angehörige finden in den Landkreisgemeinden Lautertal, Untersiemau und Ahorn im April wieder regulär statt. Beratungstermine können am Dienstag, 2. April, ab 10 Uhr im Rathaus Lautertal sowie jeweils ab 15 Uhr im Rathaus Untersiemau und im Bürgerhaus Linde in Ahorn vereinbart werden. Anmeldung unter Telefon 09561/5126333 oder per Mail an awo.treff.coburg@awo-ofr-mfr.de wird erbeten. red