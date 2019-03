Sprechtage für pflegende Angehörig

Die Sprechtage für pflegende Angehörige rund um das Thema häusliche Pflege werden wieder von der Arbeiterwohlfahrt angeboten, und zwar am Dienstag, 12. März, um 14 Uhr im Rathaus von Meeder, am Mittwoch, 13. März, um 15 Uhr in Weidhausen im Gasthaus "Zum Rittergut", am Donnerstag, 14. März, um 17 Uhr im Awo-Treff in Bad Rodach und am Freitag, 15. März, in Rödental um 14 Uhr in der Schlesierstraße 20. Um eine Anmeldung wird gebeten unter der Telefonnummer 09561/5126333 oder per E-Mail an awo.treff.coburg@awo-ofr-mfr.de. red