Sprechtag zu öffentlicher Förderung

Welche Finanzierungsmöglichkeiten bieten die öffentlichen Förderstellen LfA-Förderbank Bayern und die KfW-Bankengruppe? Informationen dazu gibt es beim kostenfreien Beratungstag, den die IHK zu Coburg zusammen mit der LfA-Förderbank Bayern am Dienstag, 3. Dezember, von 9 bis 16 Uhr im IHK-Zentrum für Weiterbildung (Schlossplatz 5 a) anbietet. Anmeldungen sind möglich per E-Mail an lisa.oppel@coburg.ihk.de oder unter 09561/742613. red